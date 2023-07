Stiri pe aceeasi tema

- Dupa barajul dintre UTA Arad și Gloria Buzau 5-1 s-a stabilit componența Ligii 1 in sezonul 2023-2024. Poli Iași, Oțelul și Dinamo sunt echipele care au promovat in Liga 1. Chindia, CS Mioveni și FC Argeș au retrogradat, in timp ce UTA s-a menținut datorita victoriei de la baraj. ...

- Andreias Calcan (29 de ani), extrema celor de la FC Argeș, a rabufnit la finalul eșecului cu Dinamo, 1-6, acuzandu-și colegii straini. Mihai Stoica (58), managerul general de la FCSB, l-a contrat in direct. Calcan a spus ca ce a trait in prima manșa a barajului de promovare/menținere in Superliga a…

- Dinamo a spulberat-o pe FC Argeș, 6-1, in turul barajului de promovare/menținere in SuperLiga. Iulian Roșu, extrema „cainilor”, a fost ponderat și considera ca echipa sa nu e inca promovata. Roșu a numit cele mai grele momente ale „cainilor” in acest sezon, le-a mulțumit investitorilor Andrei Nicolescu…

- Ultima etapa a play-out-ului din Liga 1 a stabilit care vor fi cele doua echipe care evita retrogradarea directa in eșalonul secund. Astfel, UTA Arad și FC Argeș vor evolua in barajul de menținere/promovare. In 4 meciuri pe banca lui UTA, Mircea Rednic a reușit sa obțina 8 puncte, sa termine pe locul…

- Dinamo intalnește sambata Unirea Dej, pe ”Arcul de Triumf”, de la ora 14:45, intr-un meci in care ambele echipe vizeaza victoria. In timp ce alb-roșii spera sa se apropie la trei puncte de Oțelul inaintea confruntarii directe, pentru al doilea loc direct promovabil in Superliga, ardelenii incearca,…

- Basarab Panduru (52 de ani), fost internațional, a analizat infrangerea suferita de Dinamo, scor 1-3, in fața lui Poli Iași, in runda cu numarul 5 din play-off-ul Ligii 2. Fostul mijlocaș al Stelei este de parere ca Dinamo nu ar avea nicio șansa la baraj in fața echipelor din Liga 1, in cazul in care…

- UTA Arad l-a inlocuit pe antrenorul principal Laszlo Balint cu Mircea Rednic, a anuntat gruparea, in aceasta dimineata, pe site-ul sau oficial .”Conducerea clubului UTA a ajuns la un acord cu Mircea Rednic, care va prelua banca tehnica a echipei UTA incepand de astazi, contractul intinzandu-se pana…