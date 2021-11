Are 36 de ani și a fost premiat de Consiliul National al Intreprinderilor Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) ca fiind “Cel mai dinamic antreprenor in 2021”. George Toda activeaza in industria locurilor de joaca de peste 10 ani și, de curand, in industria imobiliara. Cea de-a 29-a ediție a prestigioasei gale „Topului Național al Firmelor Private din Romania„ a fost organizata la inceputul lunii noiembrie din acest an. Evenimentul are rolul de a le recunoaște meritele celor mai performanți antrenprenori, care s-au evidențiat in 2021. Clasificarea și premierea companiilor s-a realizat in funcție…