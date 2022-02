Stiri pe aceeasi tema

- Patriarhia Romana a transmis joi un comunicat, extrem de dur, in care se delimiteaza de AUR, criticand „confiscarea politico-ideologica a credintei". Chiar daca nu nominalizeaza explicit numele partidului, Biserica Ortodoxa face referire la la „apologia iresponsabila facuta a exponentilor unor regimuri…

- Copreședintele AUR, George Simion, susține ca ultimul comunicat al Bisericii Ortoxe Romane, prin vocea lui Vasile Banescu, nu este unul valabil. „L-ați vazut pe site-ul Patriarhiei? Nu exista. A fost elucubrant. A fost pe un grup de Whatsapp. A folosit cuvinte sofisticate, fara sa ne indice…

- E ziua dosarelor penale in AUR. Dupa ce Parchetul General a decis sa il cerceteze pe George Simion pentru ultraj dupa atacul la Virgil Popescu, ministrul Economiei, un alt greu din AUR are dosar penal. Un dosar penal a fost deschis pe numele lui Calin Georgescu, propunerea de premier inaintata…

- Copreședintele AUR George Simion a anunțat luni seara ca partidul va organiza un ”mega protest” pe 27 februarie similar celor din Canada, cu camioane, tractoare și automobile. ”Noi avem foarte mulți membri și prieteni care sunt șoferi de TIR și care sunt foarte nemulțumit”,…

- Copreședintele AUR, George Simion, a declarat pentru presa din Israel, ca opiniile favorabile ale lui Calin Georgescu fața de personalitați precum Corneliu Zelea Codreanu și Ion Antonescu nu reprezinta poziția partidului. Simion a declarat Agenției Telegrafice Evreiești (JTA) ca Georgescu trebuie sa…

- George Simion, liderul AUR, a declarat in presa din Israel ca afirmațiile facute de Calin Georgescu nu reprezinta in niciun fel partidul AUR sau poziția oficiala a acestuia. Simion a mai menționat, in aceeași publicație, Jewish Telegraphic Agency, ca declarațiile controversate ale lui Calin…

- Copreședintele AUR, George Simion, a comentat interviul lui Calin Georgescu (caruia i s-a propus funcția de președinte de onoare al AUR), in care cel din urma și-a exprimat admirația pentru de Corneliu Zelea Codreanu sau mareșalul Ion Antonescu. „In Romania este o lege, nu ai voie sa vorbești…

- Presedintele de onoare propus de AUR, Calin Georgescu, afirma, dupa ce i-a plasat pe Corneliu Zelea Codreanu si Ion Antonescu intre eroii neamului, ca "toti au facut si fapte bune si altele mai putin bune". "Istoria a fost mistificata", sustine Georgescu, precizand ca este rolul istoricilor sa dovedeasca…