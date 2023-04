George Simion, președintele partidului AUR, a declarat duminica la RTV, televiziunea fondata de fostul membru in Comisia de control SRI Sebastian Ghița, ca ”se va incerca inclusiv eliminarea noastra fizica”. ”S-ar putea, nu exclud, sa ma elimine fizic”, a mai spus Simion in emisiune. El a facut declarația in contextul dosarului in care e implicat Dan Diaconescu, despre care a spus ca ”s-ar putea sa vedem ca peste trei ani dosarul se va inchide pentru ca nu exista fapte”. Simion nu a adus nici o proba in sprijinul afirmațiilor sale despre ”eliminarea fizica”. Reamintim ca in 2018 Liviu Dragnea,…