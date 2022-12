George Simion, mesaj de inspirație Putin: „Republica Moldova e un stat artificial” „Basarabia este și va fi Romania. Bucureștiul nu mai trebuie sa susțina regimul separatist antiromanesc de la Chișinau. Nu e normal ca noi, contribuabilii romani, sa platim o administrație inutila peste Prut. Nu cred ca propaganda Moscovei susține ca Basarabia e pamant romanesc. Ar trebui ca toata lumea sa admita ca statul de la est ade actuala Romanie este unul artificial creat, atunci zona ar reveni la patria-mama. Trebuie anulat Pactul Ribbentrop-Molotov. In actualele zile ale agresiunii Moscovei, trebuie sa ne susținem țara.Nu trebuie sa intram cu forța in Chișinau. Unire se poate face prin… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

