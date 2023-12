Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Ramona Badescu s-a alaturat Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), aceasta fiind prezenta sambata la Congresul Extraordinar al partidului desfasurat la Alba Iulia. „Eu sunt aici sa depun toata iubirea mea patriotica si toata iubirea mea pentru tara mea si pentru romanii de acolo (din Italia…

- In cadrul unui miting planificat pentru 3 decembrie in orașul toscan, liderii partidelor anti-imigrație din Vechiul Continent urmeaza sa-și lanseze campania europeana in fața a 2.000 de oameni. O reuniune care evidențiaza diviziunile coaliției de guvernamant din Italia, noteaza publicația franceza Liberation.…

- Secvențele video extrem de dure au fost proiectate marți, 21 noiembrie, la sedinta comuna secreta a Camerei Deputatilor si Senatului, la care presa nu a avut acces.In cadrul sedintei a fost proiectat un film al Armatei Israelului, neblurat, in care erau prezentate crimele atroce comise de Hamas asupra…

- Președintele AUR, George Simion, va apasa puternic pedala patriotismului in luna decembrie. Surse din partid spun ca AUR pregatește un miting cu 10.000 de oameni, la Alba Iulia, de Ziua Naționala a Romaniei. AUR vrea chiar sa inchirieze un tren intreg de la CFR pentru a-și duce membrii din București…

- Președintele AUR, George Simion, va apasa puternic pedala patriotismului in luna decembrie.Surse din partid spun ca AUR pregatește un miting cu 10.000 de oameni, la Alba Iulia, de Ziua Naționala a Romaniei. AUR vrea chiar sa inchirieze un tren intreg de la CFR pentru a-și duce membrii din București…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca o vede pe sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, drept candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor si ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ar trebui sa fie candidatul social-democratilor la acest scrutin, potrivit Agerpres. „Da.…

- Avand in vedere miscarile deja demarate in Europa pe subiectul impozitarii suplimentare a profitului bancilor, posibilitatea ca o taxa asemanatoare sa fie introdusa si in Romania incepe sa se contureze. Totuși, nu toate statele membre UE merg pe linia unei impozitari suplimementare a bancilor.Guvernele…

- Avand in vedere miscarile deja demarate in Europa pe subiectul impozitarii suplimentare a profitului bancilor, posibilitatea ca o taxa asemanatoare sa fie introdusa si in Romania incepe sa se contureze. Totuși, nu toate statele membre UE merg pe linia unei impozitari suplimementare a bancilor.Guvernele…