Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR George Simion a sustinut duminica un discurs in italiana in fata a peste 2.000 de participanți la un eveniment organizat de Grupul Identitate si Democratie, gazduit de Matteo Salvini și la care au participat lideri importanti ai partidelor suveraniste din Uniunea Europeana, conform…

- George Simion, președintele partidului AUR, a susținu duminica un discurs in fata a peste 2.000 de europeni adunati la evenimentul organizat de Grupul Identitate si Democratie cu tema „Free Europe! Jobs, security and common sense”, in care a afirmat ca Europa de astazi este infernul. La evenimentul…

- Actrita Ramona Badescu s-a alaturat Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), aceasta fiind prezenta sambata la Congresul Extraordinar al partidului desfasurat la Alba Iulia. „Eu sunt aici sa depun toata iubirea mea patriotica si toata iubirea mea pentru tara mea si pentru romanii de acolo (din Italia…

- Președintele USR, Catalin Drula, anunța joi, 28 noiembrie, ca a trimis o scrisoare oficiala președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cazul dosarului vaccinurilor, unde DNA a cerut ridicarea imunitații fostului premier Florin Cițu și a foștilor miniștri ai Sanatații Vlad Voiculescu și…

- Secvențele video extrem de dure au fost proiectate marți, 21 noiembrie, la sedinta comuna secreta a Camerei Deputatilor si Senatului, la care presa nu a avut acces.In cadrul sedintei a fost proiectat un film al Armatei Israelului, neblurat, in care erau prezentate crimele atroce comise de Hamas asupra…

- Președintele AUR, George Simion, a anunțat vineri, 17 noiembrie, inscrierea deputatei Ana Predescu și a lui Eduard Balascan, președintele oamenilor de afaceri din Brașov, in filiala județeana Brașov a partidului. DEspre ultimul am scris AICI! „Din ce in ce mai mulți oameni valoroși, capabili, alaturi…

- Presedintele AUR, George Simion, a declarat luni, dupa ce Marcel Ciolacu a ironizat AUR la Congresul comunitatilor rome ca a fost un discurs de prezidentiabil din partea lui Marcel Ciolacu si ca Partida Romilor, Kelemen Hunor si UDMR il vor sustine la alegerile prezidentiale de anul viitor.Liderul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, sambata, ca o vede pe sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, drept candidat la alegerile prezidentiale de anul viitor si ca presedintele PSD, Marcel Ciolacu, ar trebui sa fie candidatul social-democratilor la acest scrutin, potrivit Agerpres. „Da.…