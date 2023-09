George Simion, citat la DGA. De la ce i se trage

Liderul AUR, George Simion, are citație de la Directia Generala Anticoruptie, insa, este liniștit cu privire la dosar. Spune chiar ca nu are ”nicio emotie” privind dosarul in care are calitate de martor, urmand sa fie audiat cu privire la aspecte sesizate chiar de el. ”Am primit o citatie careia ii voi da curs neintarziat, cu respectarea prevederilor legale. Nu cunosc detalii cu privire la speta, dar nu am nicio emotie referitor la o eventuala cauza in care sunt citat. Nu poate fi vorba decat de calitatea de martor pe care as putea-o avea in vreun dosar. Sunt un om responsabil si am cerut intotdeauna…