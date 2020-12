George Simion, AUR: Nu facem alianță cu nicio formațiune politică Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o victorie care va aparține, o victorie a neamului romanesc, o speranța in aceasta noapte in care a intrat Romania. Nu o sa va dezamagim sau tradam, suntem oamenii faptelor, care am promis ca nu vedem nicio diferența intre partidele lui Klaus Iohannis și partidele lui Ciolacu. Vom merge inainte pe calea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a fost infiintata in 2019 de catre activistul unionist George Simion. Partidul se considera de dreapta, conservator, patriot si unionist si este cunoscut mai ales pentru manifestatiile din strada care promoveaza unirea fostei provinicii romanesti cu Romania. AUR…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- Co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion, a anunțat, la inchiderea urnelor, ca AUR se pregatește sa conteste alegerile din Diaspora: „A fost o uriasa bataie de joc, este o frauda a sistemului condus de Klaus Iohannis impotriva votului cetatenilor romani de peste hotare”, relateaza…

- Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) a obținut prima victorie la numai un an de la inființare: peste 500.000 de voturi care ii vor asigura accederea in Parlament, in contextul in care nu vor fi intervenții in procesul de numarare a voturilor. „Felicitari sutelor de mii de romani adevarați, este o…

- George Simion, co-președintele Alianței pentru Unirea Romanilor, a facut declarații duminica, dupa primul exit-poll care a anunțat intrarea in Parlament a noii formațiuni politice: Salvarea democrației in Romania și lupta pentru libertatea noastra!Fiecare reprezentant sa aiba grija de fiecare vot…

- Boris Volosatii, candidatul Alianței pentru Unirea Romanilor la alegerile parlamentare, spune ca AUR este unicul partid care vine cu un proiect de țara, menit sa aduca Romania in randurile celor mai importante națiuni europene. Prezent în cadrul unei emisiuni electorale de la…

- Un senator USR a anunțat, luni seara, ca s-a infectat cu coronavirus. Aceasta spune ca a avut „dureri groaznice de cap”, insa le-a pus pe seama alegerilor din partid. Este vorba despre senatoarea USR, Florina Presada, care a facut anunțul pe o rețea de socializare. “Suntem 28 de mii pe aceasta pagina.…