- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor pune la „bataie” 103.3864.321,5 lei, suma estimata pentru achiziționarea de insule ecologice digitalizate in mai multe județe, printre care și Vrancea. La noi in județ se cauta insule pentru municipiile Focșani și Adjud și orașele Marașești, Odobești și Panciu,…

- Deputatul social-democrat de Prahova Bogdan Toader, vicepreședinte al Comisiei pentru administrație publica și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților, a participat, ieri, la audierea in comisiile de specialitate a lui Adrian Veștea, propunerea pentru funcția de ministru al Dezvoltarii. ”La audierea…

- Doar din doua contracte, in Mireșu Mare intra peste 14 milioane de lei. Proiectul prin care se vor moderniza strazi din satele Mireșu Mare, Danești, Lucacești, Iadara, Remeți și Tulghieș are o valoare de aproape 10.000.000 de lei. ”Recent am semnat contractul de execuție pentru drumurile din comuna,…

- Prin Programul Național de Redresare și Reziliența, Primaria Municipiului Zalau a obținut finanțare in vederea achiziției și amplasarii a 100 de insule ecologice digitalizate pentru colectarea deșeurilor in municipiul Zalau. In vederea implementarii proiectului, astazi, in cadrul ședinței ordinare de…

- Primaria Craiova s-a hotarat, mai greu, ce-i drept, sa intre in asa-numitul program „Rabla Local “. Dar, ca sa nu exagereze cu cheltuielile, este dispusa sa aloce bani pentru casarea a circa 200 de autovehicule. Atat estimeaza ea ca este numarul rablelor care zac prin parcarile orasului. In total este…

- ”Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor lanseaza, astazi (joi – n.r.), cea de-a doua runda de atragere de fonduri pentru subinvestitia I.1.b. Construirea de insule ecologice digitalizate prin Planul National de Redresare si Rezilienta 2020-2026. Apelul de finantare este deschis in perioada 20.04.2023…

- Brașovul continua programul de modernizare a sistemului de gestionare a deșeurilor de la populație, prin extinderea sistemului de colectare selectiva la toate platformele de depozitare a deșeurilor din municipiul Brașov prin sistemul de insule ecologice cu containere separate pentru fiecare tip: biodegradabil,…

- Halda de fosfogips din municipiul Bacau va fi ecologizata de Ministerul Mediului. Studiul de fezabilitate și proiectarea urmeaza sa fie semnate de reprezentanții Guvernului, in Bacau, saptamana viitoare. Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor, Barna Tanczos, impreuna cu președintele Administrației…