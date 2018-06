George Friedman: Romania este "o naţiune puternică, localizată într-o zonă foarte strategică" "Romania este acum intr-o pozitie in care trebuie sa ia in considerare ceea ce multi de aici nu prea vor sa inteleaga: o politica independenta a Romaniei. Stiu ca nu asa ati fost obisnuiti sa ganditi, ci in termeni de structuri de aliante, dar va pot asigura ca nu exista niciuna", a spus Friedman. De asemenea, Friedman a mai subliniat ca Romania trebuie sa aiba o „armata pe masura" pentru a fi parte a unei aliante militare pe care sa se bazeze, iar daca vrea sa conteze pe aliante politice sa isi trimita politicienii "sa lupte pe front". Vorbind in contextul asigurarii unui mediu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

