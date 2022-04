George Damian: Putin îi amenință pe cei care s-ar implica în Ucraina. A 63-a zi de război în Ucraina Putin a afirmat ieri ca amestecul oricarei țari in conflictul din Ucraina va fi intampinat cu un raspus rapid și ca Rusia va folosi mijloace pe care nimeni nu se poate lauda ca le are impotriva celor care vor crea amenințari de neacceptat pentru Moscova.La sud de Izium armata rusa a ajuns ieri in periferiile localitații Velika Kamișevaha, un punct important al defensivei ucrainene. Tot la sud de Izium rușii au atacat ieri satul Kurulka. Forțele ruse inainteaza treptat spre Slaviansk, Institute for the Study of War apreciaza ca rușii și-au modificat tactica și inainteaza cu precauție, consolidand… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

