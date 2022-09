Stiri pe aceeasi tema

- Colegiul director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii, intrunit in ședința in data de 31 august 2022, l-a sancționat cu o amenda consistenta pe George Buhnici. Amenda contravenționala in cuantum de 20.000 lei. Intrunit in ședința de soluționare a petițiilor din data de 31 august…

- Fostul presedinte al Statelor Unite a fost interogat – timp de mai multe ore – miercuri, in Manhattan, in biroul magistratei cu cel mai inalt rang din statul New York, Letitia James, care ancheteaza in civil, din 2019, cu privire la presupuse fraude financiare si fiscale ale grupului familial Trump…

- Consiliului Național pentru Combaterea Discriminarii a sancționat o stație de carburanți din Dambovița pentru ca a afișat un mesaj ofensator la adresa femeilor: „Cu stima, va rugam nu schimbați tampoane sau OB in incinta stației”

- USR acuza ca PSD continua, cu sustinerea PNL si aprobarea tacita a presedintelui Klaus Iohannis, acapararea tuturor institutiilor cheie ale statului, numind miercuri doi politruci in conducerea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), respectiv a Consiliului National pentru…