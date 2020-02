George Botez : Mulţumesc conducerii PNL Prahova ! Asa cum anuntam inca de ieri, actualul primar Adrian Dobre a fost tras pe linie moarta de catre PNL si i s-a refuzat solicitarea de a candida din nou la functia de primar al Ploiestiului. Vestea a luat prin surprindere mediul politic, cu atat mai mult cu cat, in ultima zi a anului, Dobre a gasit de cuviinta sa faca apel in cauza in care prietenul sau, Andrei Volosevici, fusese achitat in prima instanta de catre Curtea de Apel Ploiesti pentru fapte de mare coruptie, dand astfel un semnal ca vrea sa isi inlature contracandidatul si ca se mentine ferm pe pozitia de a candida din nou. … Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Instantele din judetele Prahova, Dambovita si Buzau au decis, miercuri, suspendarea pe termen nedeterminat a activitatii de judecata in urma deciziei Parlamentului de a abroga prevederile privind pensiile de serviciu ale magistratilor, urmand a fi luate in discutie doar cauzele urgente. Judecatorii…

- Astazi, Curtea de Apel Ploiesti l-a achitat pe fostul primar al Ploiestiului, Andrei Volosevici, acuzat de DNA de abuz in serviciu si de trafic de influenta. Andrei Volosevici a refuzat sa mai intre in competitia electorala pentru Primaria municipiului Ploiesti, desi isi anuntase cadidatura si era de…

- Fostul primar al municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, a fost achitat in prima instanta intr-un dosar de coruptie in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Curtea de Apel Ploiesti a decis, marti, achitarea fostului edil pentru acuzatiile de abuz in serviciu avand drept consecinta obtinerea…

- Inca un dosar marca "Portocala" a fost spulberat in instanta! Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti l-au achitat, astazi, pe fostul primar Andrei Volosevici in dosarul bazat pe probe false. In luna februarie 2018, Vlad Cosma a prezentat o inregistrare facuta in sediul DNA Ploiesti, in care se vorbea despre…

- Fostul primar al municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, a fost achitat in prima instanta intr-un dosar de coruptie in care a fost trimis in judecata de procurorii DNA. Curtea de Apel Ploiesti a decis, marti, achitarea fostului edil pentru acuzatiile de abuz in serviciu avand drept consecinta obtinerea…

- V. Stoica Magistrații Curții de Apel Ploiești au amanat pronunțarea in dosarul fostului primar al Ploieștiului, Andrei Volosevici, pentru data de 11 decembrie. Deși instanța ramasese in pronunțare pentru ziua de ieri, judecatorii mai au nevoie de o perioada de doua saptamani pentru a lua o decizie in…

- Violeta Stoica Magistrații Curții de Apel Ploiești au ramas in pronunțare intr-un dosar judecat de aceasta instanța de la inceputul anului 2017, de cand cauza in care fostul primar al Ploieștiului, Andrei Volosevici, trimis in judecata de DNA Ploiești, a fost transferata de la Inalta Curte de Casație…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Ploiesti ar putea da in curand verdictul definitiv in ,,Dosarul Orizont”. Dupa ce luna trecuta au respins ca nefiind utile solutionarii cauzei efectuarea unei expertize de evaluare bunuri si a unei expertize contabile solicitate de Constantin Boscodeala si de Viorica…