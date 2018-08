Genova, pod prăbușit: Crește bilanțul morților 'Bilantul a crescut, din pacate, la 35 de morti in tragedia de la Genova, inclusiv trei copii cu varste cuprinse intre 8, 12 si 13 ani, dupa ce ultimele corpuri au fost recuperate de pompierii care au muncit fara intrerupere in aceasta noapte', a anuntat ministrul pe Twitter. Potrivit protectiei civile, aproximativ 35 de autoturisme si trei camioane au cazut in gol cand o portiune din acest viaduct s-a prabusit marti la pranz. Unii pasageri au scapat fara zgarieturi, dar altii inca sunt dati disparuti. 400 de pompieri, implicați in cautari In timpul noptii, pompierii au extras… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

- Bilantul prabusirii unui pod de pe o autostrada marti la Genova, in nordul Italiei, a crescut la 35 de morti, dintre care trei copii, a anuntat ministrul de interne, Matteo Salvini, informeaza miercuri France Presse. "Bilantul a crescut, din pacate, la 35 de morti in tragedia de la Genova, inclusiv…

- UPDATE – ora 16:47 Cel putin 22 persoane au murit in urma tragediei de la Genova, unde o portiune dintr-un pod de pe autostrada A10 s-a prabusit peste o cale ferata si mai multe cladiri, a declarat la televiziune viceministrul italian al infrastructurii, Edoardo Rixi, transmit Reuters si AFP. ‘Din pacate,…

- “Urmaresc cu mare neliniste ce s-a intamplat la Genoa. Pare sa fie vorba de o tragedie uriasa”, a scris oficialul pe Twitter, adaugand ca este in drum spre locul tragediei. Echipele de salvare au descoperit mai multe masini cazute, cu persoane decedate in interior, sub podul de pe autostrada care…

