Generozitate mare pe hârtie la început de drum. Cum stă Iaşul în programul de guvernare Programul de guvernare 2020-2024 se arata foarte generos cu Iasul. Mai multe investitii care ar urma sa fie demarate sau continuate vizeaza judetul si intreaga regiune. Sunt mentionate autostrazile A7 si A8, construirea spitalului regional de urgenta, construirea sediului Operei, implementarea proiectului privind trenul metropolitan, finalizarea unor studii de fezabilitate pentru reabilitare a unor tronsoane de cale feroviara etc. Iata ce contine planul pe care au batut palma PNL, USR PLUS (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

