Generaţia Z reprezintă un motiv de îngrijorare pentru industria luxului Directorii de companii sunt ingrijorati in special de un impact al tinerilor cumparatori chinezi, nu numai pentru ca China continentala a fost un motor major al cresterii industriei de lux in ultimii ani, ci si pentru ca consumatorii de varf din a doua mare economie a lumii sunt cu un deceniu mai tineri decat media globala de 38 de ani. Tinerii adulti din intreaga lume au fost ”un factor foarte puternic de crestere a luxului in ultimul deceniu”, a declarat Gregory Boutte, director pentru clienti si sectorul digital la grupul Kering, proprietarul Gucci. Datele din aceasta saptamana au aratat ca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Scaderea prețului a fost cauzata de perspectivele pesimiste de creștere economica la nivel global, precum și de anunțata reuniune din aceasta saptamana a OPEC si a aliatilor sai privind oferta.Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 4,10 dolari, sau cu 3,9%, pana la 99,87 dolari…

- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 4,10 dolari, sau cu 3,9%, pana la 99,87 dolari pe baril pana la ora 17:19 GMT (20:19 ora Romaniei), dupa ce a coborat la un minim al sesiunii de 99,09 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate (WTI) a scazut cu 4,93 dolari,…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in septembrie au crescut cu peste 5 dolari dolari, sau cu 5,1%, pana la 106,27 dolari pe baril, dupa un avans de 2,1% consemnat vineri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in august au avansat cu5,01 dolari…

- In ciuda perioadei dificile si a impactului negativ pe care Covid-19 la avut asupra industriei auto, automobilele electrificate, atat complet electrice, cat si hybrid, au avut o crestere uriasa in multe tari anul trecut. Romania lider in Europa la vanzarile de autoturisme electrice in 2022 Datele publicate…

- Preturile petrolului au scazut miercuri cu 2-, la minime ale ultimelor 12 saptamani, in tranzactii volatile, extinzand pierderile grele de marti, temerile tot mai mari de distrugere a cererii din cauza recesiunii globale depasind preocuparile privind oferta, transmite Reuters. Contractele futures…

- Cazurile confirmate sunt inca foarte putine: vreo 40 din 4 iulie dar, in afara de un grup mai mare din India, distributia geografica a acestei noi subvariante este deja internationala, cazuri fiind confirmate in Australia, Canada, Germania, Marea Britanie si Noua Zeelanda. Tom Peacock, un virusolog…

- Dupa anunțul ministrului Alexandru Rafila referitor la situația in creștere a cazurilor de Covid, autoritațile din Neamț au reluat de astazi, 5 iulie, raportarea noilor imbolnaviri. Datele transmise de Prefectura Neamț arata ca sunt inregistrate 12 persoane nou infectate, intre care 4 vaccinați, doua…

- Subvariantele Omicron BA.4 și BA.5, identificate pentru prima data in Africa de Sud, ar putea deveni in curand tulpinile dominante in Europa și SUA, spun experții in sanatate, transmite BBC. Cele doua tulpini au fost adaugate pe lista de monitorizare a Organizației Mondiale a Sanatații inca din luna…