”Generația fără manuale” susține prima probă a evaluării naționale Absolvenții de clasa a VIII-a susțin astazi prima proba scrisa a evaluarii naționale. Candidații de azi reprezinta prima generație de elevi care a inceput școala cu clasa pregatitoare. Tot ei sunt primii elevii care au invațat din clasa a V-a programe noi dar care nu au manuale la timp pe banci in nici un an de gimnaziu, fiind numiți și ”generația fara manuale”. Chiar și in clasa a VIII-a au fost probleme cu manualele de limba romana. Ei sunt a doua promoție de elevi care susțin evaluarea naționala in stare de alerta. Pentru aceasta sesiune au aparut reguli noi. In primul rand nu se va mai verifica… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

