Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, va participa la prima sesiune din acest an a Comitetului Militar NATO (NATO MC), in formatul sefilor Apararii (MCCS), care va avea loc miercuri si joi, la Bruxelles. Potrivit unui comunicat al MApN, reuniunea va fi condusa de amiralul Rob Bauer, presedintele NATO MC. In timpul sesiunilor de lucru, celor 32 de sefi ai Spararii li se vor alatura comandantul suprem al Fortelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Christopher Cavoli, comandantul suprem Aliat pentru Transformare (SACT), generalul Philippe Lavigne, si secretarul general al…