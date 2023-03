Stiri pe aceeasi tema

- Evgheni Prigojin, patronul grupului paramilitar privat Wagner, i-a acuzat marti pe ministrul apararii, Serghei Soigu, si pe seful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, de privarea luptatorilor sai de munitie si de incercarea de a distruge Wagner, in prezent protagonistul principalelor progrese…

- Serghei Soigu, Ministrul rus al Apararii, a spus, marți, ca livrarile de arme ucrainenilor de catre Occident, aduce NATO direct in conflict și a avertizat, inca o data, cu o escaladare „imprevizibila” „SUA si aliatii sai incearca sa prelungeasca conflictul cat mai mult posibil”, a declarat ministrul…

- Liderii grupului de mercenari Wagner isi trateaza oamenii ca si cum ar fi "carne de tun", "ii aduna pe cei care nu vor sa lupte si ii impusca in fata camarazilor lor abia sositi", a povestit intr-un interviu acordat postul american de televiziune CNN Andrei Medvedev, fostul comandant al acestei organizații…

- "In timpul operatiunilor ofensive in directia Zaporojie, unitatile Districtului Militar de Est au ocupat teren si pozitii mai avantajoase", a declarat Ministerul Apararii de la Moscova.Ministerul sustine, de asemenea, ca a provocat victime si a distrus echipamente, inclusiv vehicule de lupta ucrainene,…

- Șeful gruparii paramilitare ruse, Evgheni Prigojin, da asigurari ca orașul Bahmut va fi cucerit și spune ca mercenarii Wagner ”au lucruri de invațat” de la armata ucraineana, relateaza The Moscow Times și AFP, citata de News.ro . ”Armata ucraineana lucreaza eficient, in mod coerent. Avem de invatat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus in mesajul sau de marti seara ca situatia in Donetk ramane dificila. In același timp, Zelenski i-a incurajat pe soldații ucraineni care apara orașul Soledar.Zelenski a avertizat ca Rusia nu se da in laturi de la nimic si se pregateste de o noua escaladare,…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca trupele sale rezista unor noi atacuri violente in Soledar, in apropiere de Bahmut, un oras din estul Ucrainei pe care Moscova incearca sa il cucereasca de luni de zile.„Le multumesc tuturor soldatilor nostri care protejeaza Bahmut (…) si luptatorilor…

- Armata rusa a bombardat vineri de doua ori orasul Kramatorsk, in estul Ucrainei, dupa intrarea in vigoare a unui armistitiu unilateral decretat de Moscova, a anuntat seful-adjunct al administratiei prezidentiale ucrainene, informeaza AFP. „Ocupatii au lovit orasul (Kramatorsk) cu rachete de doua ori.…