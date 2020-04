Stiri pe aceeasi tema

- Florin Hozoc, originar din Piatra-Neamț, este directorul unei firme care a donat Ministerului Sanatații 18 aparate pentru recoltat plasma. Ar putea fi folosite pentru tratarea pacienților infectați cu Covid, așa cum se intampla peste tot in lume. Unul din aceste aparate ar trebui sa ajunga și la Piatra-Neamț.…

- Noul manager al Spitalului Județean Suceva a demisionat, dupa numai cateva zile de la numirea in funcție. In locul sau, Ministerul Sanatații va trimite o echipa manageriala de la București, formata din medici militari, anunța Victor Ciutacu, la Romania TV.știre in curs de actualizare

- Ministerul Sanatatii din Israel a dezvoltat si a pus in functiune o aplicatie pentru telefonul mobil care avertizeaza atunci cand cineva se apropie de o persoana infectata cu noul coronavirus, care cauzeaza COVID-19. Aplicatia, intitulata "Maguen" (scut), se poate descarca gratuit de pe site-ul…

- Spitalul Județean din Suceava a fost inchis, va fi dezinfectat in 48 de ore și transformat in spital pentru COVID-19, a declarat secretarul de stat in Ministerul Sanatații, Nelu Tataru, la Digi24. Iar pentru ca intreg personalul medical de acolo este in izolare, vor fi aduși medici de la alte spitale…

- Numarul cazurilor de imbolnavire cu noul tip de coronavirus in Cehia era de 1.047 duminica dimineata, conform datelor Ministerului Sanatatii de la Praga, citate de Reuters.Cehia, tara cu o populatie de 10,7 milioane de locuitori, a inregistrat sambata 158 de noi cazuri, a precizat Ministerul…

- Un purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii de la Ierusalim a confirmat pentru Jerusalem post ca testelor le lipseste un lichid patentat in care trebuie scufundate betisoarele de testare inainte de a fi efectuat screening-ul. Fara acest lichid testul nu poate fi facut, astfel ca cele 100.000…

- Romania inregistra in aceasta dimineata 68 de cazuri confirmate de imbolnaviri cu coronavirus si peste 13.000 de suspecti aflati in izolare la domiciliu, ca masura de preventie. Situatia cere o regandire a politicii de recompensare a celor care, angajati fiind, sunt obligati sa ramana izolati la domiciliu.…

- Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiei cu coronavirus, informeaza AGERPRES . “In prezent, Institutul National de Boli Infectioase “Matei Bals” este dotat cu toate kit-urile necesare diagnosticarii rapide a infectiilor…