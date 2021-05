Generalul Dany Fortin, coordonatorul campaniei de vaccinare din Canada, suspectat de hărţuire sexuală Fostul responsabil de coordonarea campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 in Canada, care a fost nevoit sa se retraga din functie in urma unei anchete militare care il viza, este suspectat de hartuire sexuala, relateaza AFP, citand media canadiana de sambata. Generalul Dany Fortin, care a condus misiunea NATO in Irak, si-a parasit postul de coordonator “in asteptarea rezultatelor unei anchete militare”, a anuntat vineri seara Ministerul canadian al Apararii, fara a preciza natura anchetei respective. Potrivit cotidianului The Globe and Mail, care citeaza o sursa neidentificata, ancheta s-ar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul pentru frontiera de stat din Ucraina a acuzat miercuri Rusia ca si-a retras doar partial trupele din Crimeea ocupata, iar cele mobilizate recent la granita de est a Ucrainei acolo au si ramas, conform publicatiei Ukrainska Pravda, citata de Agerpres . „In special, au ramas efectivele si echipamentele…

- Armata rusa a anuntat ca a ucis ”aproximativ 200 de combatanti” in Siria, intr-un bombardament aerian vizand o baza in care se aflau ”teroristi”, in nord-estul orasului Palmira, relateaza AFP. ”In urma confirmarii de catre mai multe surse a localizarii tintelor teroriste, fortele aeriene ruse…

- Potrivit președinției ucrainene, Rusia ar avea acum un total de aproximativ 40.000 de oameni la granița de est și aproximativ 40.000 in Crimeea. Surse de informații ucrainene au declarat pentru BBC ca forțele suplimentare ajung la 16 grupuri tactice de batalion, care ar numara pana la 14.000 de soldați.…

- În cursul zilei de ieri, 12 aprilie 2021, Șeful Statului Major al Apararii Regatului Unit al Marii Britanii a confirmat trimiterea a șase avioane de tipul super-jet înspre partea de est a Europei, acestea aparținând RAF.…

- In prima duminica a lunii aprilie, Romania sarbatorește Ziua NATO, un eveniment care aere loc de 17 ani. Premierul Romaniei, Florin Cițu a transmis un mesaj cu aceasta ocazie pe care il redam in continuare. „La 4 aprilie 2021, Romania sarbatorește Ziua NATO, o tradiție pe care țara noastra o marcheaza,…

- Protestatarii care se opun loviturii militare din Myanmar au blocat calea ferata care leaga Yangon și un oraș din sudul țarii, la câteva ore dupa ce un emisar ONU a avertizat armata ca vor exista ”consecințe grave” pentru orice raspuns violent contra demonstrațiilor pro-democrație,…