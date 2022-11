In așteptarea ”AMR”-ului pana la decizia definitiva a instanței cu privire la condamnarea sa la inchisoare, miliardarul Gruia Stoica se amagește amarnic cu ”prinderea in insectarul” GFR a noi ”trofee” de talia a doi foști prim-adjuncți ai Serviciului de Protecție și Paza. Acum, ca ”prafuitul” general Lucian Pahonțu doarme pe el și cu toata puzderia […] The post Generalii SPP ”RAMBO” și ”VERSACE”, GARZI la Gruia Stoica! first appeared on Ziarul National .