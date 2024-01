Producatorul de automobile din Detroit a raportat miercuri vanzari pe piata din SUA de aproximativ 2,6 milioane de vehicule in 2023, inclusiv 625.176 de masini si camionete vandute in trimestrul al patrulea, aproximativ stabile in comparatie cu un an mai devreme. Producatorul auto a vandut aproximativ 2,3 milioane de vehicule in SUA, in 2022. Vanzarile GM sunt in conformitate cu asteptarile pentru vanzarile generale din industrie: Edmunds se asteapta ca vanzarile la nivel de industrie sa atinga 15,5 milioane in 2023, ceea ce ar fi o crestere cu aproximativ 14% fata de 2022. Revenirea vanzarilor…