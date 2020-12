Genele false individuale, un accesoriu în vogă Orice femeie este conștienta de magia unei perechi de gene false. Ele reprezinta accesoriul perfect pentru o privire intensa și sexy in orice moment și context. Exista, totuși, un lucru pe care majoritatea dintre noi am avut frustrarea sa il descoperim și anume ca nu toate genele ți se vor potrivi. In timp ce genele te pot face sa te simți mai bine, ele nu iți vor avantaja ochii daca potrivirea și stilul sunt greșite. Așadar, principalul criteriu in alegerea genelor false il reprezinta forma ochilor și fizionomia. Un alt detaliu la care trebuie sa te uiți atunci cand vrei sa aplici gene false… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

