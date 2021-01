Stiri pe aceeasi tema

- Brigitte Pastrama nu ezita sa apeleze la medicii esteticieni ori de cate ori are ocazia. Vedeta a suferit de-a lungul timpului mai multe astfel de intervenții estetice, insa acestea nu au fost aprobate de fiecare data de urmaritorii ei. De ce și-a facut Brigitte Pastrama o noua operație estetica Brigitte…

- Hailee Steinfeld este o figura din ce in ce mai cunoscuta la Hollywood. Actrița in varsta de 24 de ani este apreciata in toata lumea pentru frumusețea sa naturala și talentul pe care il afișeaza cu fiecare apariție pe marile ecrane.

- La 48 de ani, chef Catalin Scarlatescu este pus pe schimbari majore, dar nu in cariera, unde ii merge foarte bine, ci in plan personal. In 2017 a slabit aproape 50 kg, iar recent si-a facut si o interventie estetica. Este vorba despre o blefaroplastie sau, in termeni uzuali, indepartarea excesului de…

- O vedeta de la X Factor a luat o decizie extrem de importanta. Vedeta a reușit sa-și schimbe total viața și sa slabeasca peste 50 de kilograme. Iata transformarea uluitoare a iubitului cantareț! O vedeta de la X Factor, schimbare totala! A reușit sa slabeasca 50 de kilograme Telespectatorii X Factor…

- Andreea Balan pare sa iși revina ușor dar sigur dupadivorțul de George Burcea. Recent, pentru a o ajuta-o psihic, dar și pentru caa vrut mereu sa arate impecabil in fața fanilor, artista a apelat la catevatrucuri de infrumusețare. Vedeta de 36 de ani și-a marit buzele și a decis saiși schimbe forma…

- Andreea Esca a vorbit pentru prima data despre primul salariul pe care l-a primit. Vedeta de la PRO TV a dezvaluit și ce a facut cu banii caștigați. Se pare ca vedeta de la Pro Tv și-a inceput cariera cu suma de 100 de lei pe care i-a și cheltuit imediat pe o pereche de cercei. ”Cred ca 100 de lei.…

- Vedeta de filme de actiune Arnold Schwarzenegger a anuntat ca a suferit o interventie chirurgicala la inima si a dat asigurari ca se simte "fantastic", relateaza sambata Reuters. "Am o noua valva aortica, alaturi de noua mea valva pulmonara de la ultima operatie. Ma simt fantastic si am…