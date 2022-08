Stiri pe aceeasi tema

- REALIZARE… Obiectivele fac parte din proiectul de modernizare a cinci stații de transformare din județul Vaslui: Huși, Stanilești, Vetrișoaia, Falciu și Murgeni. Valoarea totala a investiției, pentru toate cele cinci stații de transformare, este de peste 31 de milioane de lei. Calitatea serviciului…

- CU DUMNEZEU IN VACANTA…Cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Episcop Ignatie, copiii din satele Parvesti, Dinga si Puntiseni au participat, in perioada 18-22 iulie 2022, la Tabara „Copiii in bucuria Bisericii”. Tabara a fost organizata de Asociatia Tinerilor Ortodocsi din Vaslui (ATOV), in parteneriat…

- POZNA… Patania unui cumparator de la unul din marii retaileri din municipiul Husi, care, intre altele, vinde pui grill, foarte ademenitori mai ales prin miros si aspect, e de pomina! Fiind impreuna cu familia, barbatul a cumparat duminica seara doi pui gata preparati, pe care sa ii serveasca acasa.…

- GRAV… Un tanar din Huși, in varsta de 33 de ani, a fost prin drogat la volanul unei mașini inmatriculata in București. Polițiștii l-au oprit in trafic, pe str. Calea Barabiei și au vrut sa ii verifice documentele, insa au vazut ca acesta are un comportament bizar și euforic. Au decis sa il testeze și…

- Trei tineri au fost arestați preventiv de magistrații din Iași din pricina drogurilor. Astfel, sambata, judecatorii din cadrul Tribunalului Iași au admis propunerea de arestare facuta de anchetatori pe numele lui Andrei Jascu și Mihai Daniel Marin, pentru trafic de droguri de mare risc. Intr-un alt…

- NECAZ… Aglomerația din Huși, numarul mare de mașini și, mai ales, lipsa locurilor de parcare suficiente pentru cate vehicule vin zilnic in centrul orașului, pune la incercare nervii localnicilor! Mai ales atunci cand se intampla ca vreun șofer neatent sa „zgarie” o alta mașina și apoi, in loc sa ia…

- SPARGERE… La Vaslui, hoții au devenit disperați. Au atacat o spalatorie automata, in care clienții pun bancnote intr-un “tonomat” și-și spala singuri mașinile, crezand ca vor pleca cu o prada bogata. Dar nu au reușit sa fure decat maxim 1.000 de euro. Trist este ca hoții au acționat in liniște, fiind…

- BATALIE… Colegiul Național „Cuza Voda” Huși a obținut o izbanda importanta in lupta dusa in instanța, pentru anularea uneia dintre cele mai stranii hotarari inițiate de primarul Ioan Ciupilan și, surprinzator, aprobata in unanimitate de consilierii locali! Este vorba despre hotararea prin care, brusc…