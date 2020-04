Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela a facut, sambata, un control de rutina in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat pentru verificarea, la fata locului, a modului in care sunt respectate noile masuri dispuse prin Ordonanta Militara nr.7 din 4 aprilie.

- Ludovic Orban: O noua ordonanța militara va fi prezentata astazi Ludovic Orban. Foto: gov.ro Premier Ludovic Orban a declarat astazi ca o noua ordonanta militara urmeaza sa fie prezentata în cursul zilei. Ludovic Orban: "Avem sedinte operative în mod constant, am…

- Grupul de Comunicare Strategica revine cu precizarea ca, in data de 30 martie a.c., la ora 10:45, in Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac s a prezentat pentru efectuarea formalitatilor de intrare in Romania un cetatean roman sofer al unui microbuz inmatriculat in Marea Britanie. Acesta a solicitat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela si secretarii de stat Bogdan Despescu si Raed Arafat, sustin o declaratie de presa, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, incepand cu ora 23:00. La ora 22:00, Grupul de Comunicare Strategica a anuntat alte 13 decese la Suceava, numarul total al persoanelor…

- Grupul de Comunicare Strategica a inaintat astazi, 25 martie, ministrului Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, propunerea de eliminare la sursa a conținutului unui articol aparut pe site-ul bpnews.ro (https://bpnews.ro/2020/02/24/coronavirusul-ucis-de-polidin/) . Decizia a fost luata pentru ca reprezentanții…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta inchiderea temporara a mai multor puncte de trecere a frontierei la granita Romaniei cu Ungaria, Ucraina, Bulgaria, Serbia si Republica Moldova, noteaza stiripesurse.ro. Marcel Vela a anuntat, joi seara, in urma unei sedinte la MAI, ca membrii Comitetului…