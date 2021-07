Stiri pe aceeasi tema

- Capitala este in topul zonelor cu cele mai multe cazuri COVID-19 inregistrate in 24 de ore, in Bucuresti fiind confirmate 17 noi infectari cu SARS-CoV-2. Pe locul 2 se afla judetul Iasi, cu 10 cazuri COVID-19, iar pe locul 3 judetul Bacau cu 5 cazuri.

- Autoritațile au confirmat vineri 126 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in Romania, dupa efectuarea a 25.738 de teste. Este prima zi fara decese raportate in ultimele 24 de ore de la inceputul pandemiei in Romania. In schimb, a fost introdus un alt deces mai vechi fiind introdus acum in…

- Autoritațile au confirmat vineri 126 cazuri noi de persoane infectate cu coronavirus in Romania, dupa efectuarea a 25.738 de teste. Este prima zi fara decese raportate in ultimele 24 de ore de la inceputul pandemiei in Romania. In schimb, a fost introdus un alt deces mai vechi fiind introdus acum in…

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 5, Constanta - 3, Suceava si Timis - cate doua, a anuntat, luni, Grupul de Comunicare...

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 6, in Timis - 5, in Bacau - 3, in Calarasi - 2, in Constanta - 2 si in Ilfov - 2. In jude...

- Federația Romana de Fotbal anunța ca niciun caz de Covid-19 nu a fost inregistrat in București in urma meciurilor de la EURO 2020. Masurile anti-Covid-19 luate la Bucuresti pentru desfasurarea meciurilor din cadrul Euro-2020 la Bucuresti au asigurat un eveniment in totala siguranta pentru spectatori,…

- Cele mai multe cazuri nou confirmate de COVID-19 fata de ultima raportare au fost inregistrate in judetele Ilfov, Prahova si Suceava, respectiv cate 4, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare...

- Capitala a ieșit din zona roșie, cu 2,98 de infecții cu virusul SARS-CoV-2 la mia de locuitori, in scadere fata de ziua anterioara, cand incidenta a fost de 3,09, a anuntat Grupul de Comunicare...