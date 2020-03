GCS, apel la responsabilitate: Vor fi luate doar măsurile necesare combaterii coronavirusului Grupul de Comunicare Strategica face apel la responsabilitate si precizeaza ca nu toate masurile vehiculate in spatiul public in contextul instaurarii starii de urgenta vor fi luate in mod obligatoriu, ci doar cele necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus.



"Avand in vedere enuntarea in spatiul public/mediul online a posibilelor masuri care pot fi luate in cadrul starii de urgenta, fara a se mentiona faptul ca nu toate aceste masuri sunt luate in mod obligatoriu, mentionam faptul ca vor fi avute in vedere doar acele masuri necesare in combaterea raspandirii noului coronavirus… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

