- Un numar de 1.727 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 180 de decese, dintre care 19 anterioare intervalului de referinta, a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 27 noiembrie…

- Au fost inregistrate 2.104 cazuri noi de COVID, in ultimele 24 de ore, potrivit datelor transmise joi, 25 noiembrie, de Grupul de Comunicare Strategica. Pana astazi, 25 noiembrie, pe teritoriul...

- Un numar de 3.076 de cazuri noi de COVID au fost inregistrate in ultimele 24 de ore si au fost raportate 332 de decese, dintre care 76 anterioare intervalului de referinta, a informat joi Grupul de Comunicare Strategica. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 18 noiembrie 2021, ora 10,00,…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.021 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 233 decese, dintre care 10 anterioare intervalului de referinta, informeaza, duminica, Grupul de Comunicare Strategica. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 14 noiembrie…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 5.416 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 318 decese, dintre care 15 anterioare intervalului de referinta, informeaza, joi, Grupul de Comunicare Strategica. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 11 noiembrie 2021,…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat, vineri, ca in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 12.474 de cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 481 de decese, dintre care unul anterior. ‘Conform datelor existente la nivelul CNCCI, la data de 29 octombrie 2021, ora 10,00, in…

- Peste 400 de persoane au murit in ultimele 24 de ore. Peste 15.000 de noi cazuri de COVID și 437 de decese la pacienți confirmați cu coronavirus au fost inregistrate in ultimele 24 de ore, a anunțat sambata Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 15.261 de…

- Aproape 450 de decese ale unor bolnavi de COVID-19 in ultimele 24 de ore Foto: Arhiva. Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca, în ultimele 24 de ore, au fost înregistrate 16.110 cazuri de persoane pozitive cu SARS-CoV-2 si au fost raportate 448 de decese, scrie Agerpres. …