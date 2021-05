GCS: 11 judeţe şi Capitala – în scenariul galben de infectări cu SARS-CoV-2 Capitala si 11 judete se afla in scenariul galben de infectari cu SARS-CoV-2, a anuntat, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Bucurestiul a inregistrat o rata de infectare de 2,27 cazuri la mia de locuitori, in scadere de la 2,42 in ziua anterioara. Tot in zona galbena (incidenta intre 1,5 si 3), cu cele mai ridicate rate de infectare, se regasesc judetele Ilfov – 2,17, Cluj – 2,03, Alba – 1,88, Timis – 1,64. De asemenea, 30 de judete se afla in zona verde (sub 1,5 cazuri la mia de locuitori), cele mai mici rate de infectare cu SARS-CoV-2 inregistrandu-se in Gorj – 0,35, Suceava – 0,38, si… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

