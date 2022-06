Stiri pe aceeasi tema

- Fotbalistul roman Razvan Marin, care a retrogradat cu Cagliari din Serie A, ar putea ramane in prima divizie a campionatului Italiei, la Empoli, scrie La Gazzetta dello Sport, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Juventus este regina banilor cheltuiți cu impresarii și in 2021, 28,9 milioane de euro. 6,6% din suma s-a alocat reinnoirii pana in 2025 a ințelegerii cu fundașul roman Radu Dragușin. An de an, cluburile au de suportat un balast financiar de care nu pot scapa. La fiecare transfer de jucatori sau operațiune…

- Ciprian Tatarușanu (36 de ani) a fost inclus de cotidianul italian Gazzetta dello Sport intr-o lista a jucatorilor mai puțin proeminenți, dar cruciali in drumul lui AC Milan catre primul titlu dupa 11 ani. Integralist in 6 dintre meciurile lui AC Milan in sezonul tocmai incheiat de Serie A, Ciprian…

- Razvan Marin, mijlocașul roman, nu va continua in Serie B la Cagliari, echipa sarda, care așteapta acum oferte pentru a-l vinde. In ianuarie, a fost dorit de Salernitana, dar a refuzat sa plece. Cagliari a terminat prima sub linie, condamnata pentru ca n-a putut marca la Venezia golul salvarii. Retrogradarea…

- Alessandro Agostini i-a luat locul lui Walter Mazzarri pe banca tehnica a echipei Cagliari, a anuntat marti clubul ce risca sa retrogradeze din Serie A, printre ai carui jucatori se numara și mijlocasul roman Razvan Marin.

- Razvan Marin (25 de ani) a primit elogii in Gazzetta dello Sport pentru centrarea de la golul decisiv al lui Cagliari, la 1-0 cu Sassuolo. A luat nota 7,5 și a fost ales omul meciului. Fara gol in actualul campionat, Razvan Marin e in creștere de forma și a decis victoria esențiala cu Sassuolo (1-0).…

- Nu mai puțin de 60 de persoane și 11 cluburi (cinci din Serie A) sunt acuzate de frauda, fals in inscrisuri și caștiguri ilicite. Alt scandal zguduie Il Calcio. Nu mai puțin de 11 cluburi, cinci din Serie A, inclusiv Juventus și Napoli (plus Sampdoria, Genoa și Empoli), sunt vizate, 60 de persoane urmand…

- Razvan Marin (25 de ani), mijlocașul celor de la Cagliari, a intrat pe radarul celor de la Milan, fiind vazut ca un inlocuitor perfect pentru Frank Kessie, cel care va pleca la Barcelona in vara. Adus de Cagliari la inceputul acestui sezon contra sumei de 10 milioane de euro, Marin a avut prestații…