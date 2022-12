Stiri pe aceeasi tema

Chiar daca statul preia conducerea operaționala a Lukoil Neftohim, așa cum a facut Italia, asta nu va rezolva in niciun caz problema logistica a rafinariei cu privire la aprovizionarea cu petrol diferit de cel rusesc, a reieșit din spusele ministrului bulgar al energiei, Rosen Hristov, pentru postul…

Selectionata de fotbal a Italiei, campioana europeana en titre, a fost invinsa de Austria cu scorul de 2-0, duminica, la Viena, intr-un meci amical.

"Pentru rezista si a asigura siguranța civililor, avem nevoie de arme impotriva atacurilor din aer. Italia produce sisteme de aparare antiaeriana impreuna cu Franța, Germania. Speram ca ne pot ajuta", a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, conform anews.com.tr

Papa Francisc s-a rugat, duminica, pentru "unitate si pace", dupa ce Giorgia Meloni, prima femeie premier al Italiei, a preluat puterea cu cel mai de dreapta guvern de dupa al doilea Razboi Mondial, noteaza The Guardian.

Premierul italian aflat la sfarsit de mandat, Mario Draghi, i-a predat duminica stafeta primei femei prim-ministru din istoria Italiei, Giorgia Meloni, informeaza AFP.

Giorgia Meloni ar urma sa devina urmatoarea conducatoare a Italiei. UE, imigratie, politica energetica...: iata ce dorește ea pentru Italia.

Giorgia Meloni, care va deveni probabil prima sefa a unui guvern de dreapta al Italiei dupa cel de-al doilea razboi mondial, a afirmat ca vrea sa "scoata in evidenta ceea ce uneste" poporul, dupa ce alianta politica din care face parte a castigat alegerile de duminica, transmite dpa.

Lidera extremei drepte care este data favorita in sondajele asupra viitoarelor alegeri din Italia, Giorgia Meloni, a sustinut un discurs la Milano, in care a promis sa apere interesele tarii sale in fata Uniunii Europene (UE), informeaza luni dpa, scrie Agerpres.