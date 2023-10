Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite sunt preocupate de relatia Ungariei cu Rusia si considera ca decizia premierului Viktor Orban de a se intalni cu presedintele rus Vladimir Putin este „ingrijoratoare”, a declarat vineri Ambasada SUA la Budapesta, relateaza Reuters . Viktor Orban a avut o intalnire bilaterala cu Putin ,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a exprimat marti satisfactia de a avea Ungaria ca interlocutor in Uniunea Europeana, in intrevederea avuta la Beijing cu prim-ministrul Viktor Orban, care se straduieste sa mentina relatiile cu Moscova in pofida razboiului din Ucraina, transmite AFP. ”Ca urmare a conditiilor…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, 6 octombrie, ca asteapta raspunsuri la „intrebari foarte dificile” inainte ca Uniunea Europeana sa poata incepe negocieri de aderare cu Ucraina, o decizie pe care Kievul ar vrea sa o aiba pana la sfarsitul acestui an, relateaza News.ro. Tarile UE…

- Partidul celui mai longeviv premier slovac are o șansa importanta de a caștiga scrutinul legislativ anticipat din 30 septembrie. Fico a promis sa puna capat ajutorului militar acordat Kievului, l-a numit pe actualul președinte al țarii „agent american” și a anunțat ca se opune aderarii Ucrainei la NATO,…

- Guvernul ungar a prelungit cu sase luni, pana in luna martie 2024, „starea de urgenta din cauza imigratiei masive” pe care a decretat-o in anul 2016, la scurt timp dupa criza migratiei, in conditiile in care politia sustine ca tentativele de intrare ilegala in tara s-au dublat, transmite EFE. Decretul…

- Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei a reacționat miercuri virulent dupa ce premierul ungar Viktor Orban a declarat intr-un interviu ca Ucraina nu are cum sa caștige razboiul cu Rusia și ca strategia NATO trebuie schimbata spre un acord de pace, altfel exista un risc real de izbucnire a celui de-al…

- Serghei Kravțov, ministrul rus al Educației, și Vladimir Medinski, unul dintre autori, consilier al președintelui Vladimir Putin și fost ministru al Culturii, au prezentat un nou manual de istorie pentru elevii de clasa a 11-a, dupa care se va preda de la 1 septembrie, relateaza Radio Svoboda.Pe 2 august,…