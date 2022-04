Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul energetic rus Gazprom a anunțat joi ca Polonia, contrar afirmațiilor sale, continua sa cumpere gaz rusesc dupa suspendarea livrarilor directe, prin intermediul Germaniei, scrie Kommersant . „Saptamana aceasta, Polonia a refuzat sa plateasca pentru livrarile de gaze din Rusia in conformitate…

- Polonia, dupa intreruperea livrarilor directe din Rusia, continua sa cumpere gaz rusesc, dar in sens revers din Germania in volum de aproximativ 30 de milioane de metri cubi pe zi, a spus Gazprom. "In aceasta saptamina Polonia a refuzat sa plateasca pentru gazele din Rusia in conformitate cu noua procedura,…

- Gazul rusesc continua sa curga vineri spre Europa, in ciuda termenului limita stabilit de președintele Vladimir Putin pentru intrerupere, in cazul in care clienții nu incep sa plateasca in ruble, aceasta fiind cea mai puternica amenințare a Moscovei pentru sancțiunile impuse din cauza razboiului. Reuters…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat vineri ca gigantul rusesc Gazprom mai are la dispoziție patru zile pentru a dezvolta o soluție tehnica pentru plata gazului rusesc in ruble. Țari europene, in frunte cu Germania, au respins plata in ruble, spunand ca inseamna o „rupere de…

- Rusia a oprit marți furnizarea de gaze naturale catre Europa prin conducta Yamal. Gazul, care se indrepta spre est, spre Polonia, din Germania și-a schimbat direcția fluxului. Conducta este una dintre rutele majore de furnizare a gazului rusesc catre Europa. In urma cu o saptamana, Rusia amenința…

- Fluxul de gaze rusești spre vest al conductei Yamal-Europa, din Polonia spre Germania a fost sistat. Ei bine, toți romanii se intreaba cum ne poate afecta pe noi aceasta decizie. In acest sens, ministrul Energiei, Virgil Popescu, a venit și cu primele lamuriri. Iata ce anunț important a facut pentru…

- Americanii iau in serios amenințarile Rusiei. 1.000 de soldați americani vor fi trimiși „in zilele urmatoare” din Germania in Romania și alți circa 2.000 in Polonia pentru a asigura securitatea aliaților din Europa de Est. Purtatorul de cuvant al Pentagonului, John F. Kirby, a spus ca daca e nevoie,…

- Gigantul rus Gazprom reia fluxurile de gaze dinspre vestul Poloniei catre Germania prin conducta Yamal, restabilind astfel curgerea normala a gazelor, care a fost inversata in decembrie și a dus prețurile gazelor in Europa la maxime istorice, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Gazprom a…