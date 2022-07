Gazprom: Siguranţa gazoductului Nord Stream 1 depinde de returnarea unei turbine din Canada Ottawa a declarat in weekend ca a eliberat o autorizatie pentru a permite returnarea turbinei pentru statia de compresoare Portovaia a Nord Stream 1. ”Gazprom nu are un singur document care sa permita Siemens sa aduca inapoi un motor cu turbina pentru gaze din Canada… pentru (statia)Portovaia. In aceste circumstante, nu este posibil sa se traga o concluzie obiectiva cu privire la evolutia in continuare a situatiei privind asigurarea functionarii in siguranta a Portovaia, care este o facilitate critica pentru gazoductul Nord Stream”, a spus Gazprom intr-un comunicat, miercuri. Ministerul german… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”In primul rand, Ministerul Afacerilor Externe a fost nevoit sa convoace reprezentantul Canadei in tara noastra din cauza unei exceptii absolut inacceptabile de la regimul de sanctiuni impotriva Rusiei. Nu este vorba doar despre niste turbine Nord Stream pe care Canada nu ar trebui sa le aiba, dar pe…

- Președintele ucrainean, Volodymyr Zelenski, a declarat liderilor NATO ca țara sa are nevoie de mai multe arme și bani pentru a se apara impotriva Rusiei, avertizand ca ambițiile Moscovei nu se opresc la Ucraina. Intr-un discurs virtual summit-ul alianței occidentale de aparare de la Madrid, el a spus:…

- Kremlinul a calificat drept o „acțiune ostila” decizia a trei țari est-europene de a bloca avionul ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, care zbura spre Serbia, scrie The Guardian. Lavrov urma sa poarte astazi discuții la Belgrad cu președintele sarb, Aleksandar Vucic, dar a fost nevoit sa iși…

- Vicepremierul rus Marat Khusnullin a spus ca Rusia a ”eliberat” teritoriile respective din Ucraina. El a mai precizat ca centrala nucleara Zaporijie, cea mai mare din Europa tinand cont de capacitate, va furniza energie Rusiei si Ucrainei in cazul in care Kievul plateste livrarile de energie, potrivit…

- Gao Yusheng, care s-a retras acum mai bine de 10 ani, dupa o cariera diplomatica in Rusia si Asia Centrala, a declarat la un seminar online al Academiei Chineze de Stiinte Sociale ca razboiul Rusiei este un esec, scrie adevarul.ro. Gao a spus ca, sub conducerea lui Putin, Moscova nu a acceptat niciodata…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat, miercuri, ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat miercuri ca Moscova nu vrea razboi in Europa, dar tarile occidentale spera ca Rusia sa fie invinsa in campania sa militara din Ucraina. „Daca va preocupa perspectiva de razboi in Europa, noi nu dorim deloc acest lucru”, a declarat Serghei Lavrov…

- Comisia Europeana a spus ca companiile europene vor trebui sa indeplineasca cerinte suplimentare, cum ar fi o declaratie ca obligatiile lor contractuale sunt indeplinite odata ce au depus valute nerusesti pentru gazele rusesti. ”Toate contactele cu cumparatorii de gaze au fost facute prin Gazprom, asa…