- Gazprom este responsabil pentru mai mult de jumatate din cresterea importurilor de gaze ale Chinei in acest an, a anuntat directorul general al grupului energetic rus, Alexei Miller, fara a prezenta cifre, transmite Reuters.

- Fermierii din Ucraina nu ar urma sa reduca suprafata insamantata cu grau de iarna pentru recolta din 2024, in pofida costurilor logistice mai ridicate, din cauza crizei exporturilor, provocata de razboi, a declarat adjunctul ministrului ucrainean al Agriculturii, Taras Vysotskiy, pentru Reuters.Exporturile…

- Lipsa de nave a Rusiei si apetitul tot mai scazut al comercianților de cereale din Occident pentru a face afaceri cu Moscova cresc costurile de transport al graului rusesc, intr-un moment in care razboiul din Ucraina s-a extins periculos de aproape de rutele vitale de aprovizionare din Marea Neagra,…

- Conform unui sondaj Reuters, se anticipa o scadere a exporturilor de 12,5% și o scadere a importurilor de 5% pentru luna iulie. Insa realitatea a depașit aceste estimari.Interesant este faptul ca relațiile comerciale ale Chinei cu partenerii majori au fost afectate. Exporturile catre SUA și Uniunea…

- Majorarea livrarilor de gaze naturale lichefiate (GNL) de la compania rusa Novatek va ajuta grupul sa ajunga principalul furnizor de combustibil al Europei, depasind firma de stat Gazprom, arata calculele realizate de Reuters . Evolutia Novatek spre prima pozitie arata cat de mult a perturbat conflictul…

- Presedintele Volodimir Zelenski si-a exprimat marti dezamagirea ca Ucraina nu a fost invitata sa adere la NATO, spunandu-le sustinatorilor din capitala lituaniana: “Este aceasta o dorinta prea mare?” – relateaza Reuters. “NATO va face Ucraina mai sigura, Ucraina va face NATO mai puternica”, le-a spus…

- Acest ajutor este destinat cu prioritate infrastructurii esentiale ucrainene, devastata in razboiul rus din Ucraina. The United States will send $1.3 billion more in aid to Ukraine to help the conflict-hit country overhaul its energy grid and modernize its ports, railways, and other infrastructure,…

- Ieșirea completa a Sberbank de pe piața din Europa a avut loc vineri, 16 iunie, odata cu incheierea vanzarii subsidiarei sale din Austria, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.Toate acțiunile la Sber Vermogensverwaltungs AG, denumita inainte Sberbank Europe AG, au fost comparate de o companie…