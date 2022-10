Stiri pe aceeasi tema

- Grupul rus Gazprom a redus sambata livrarile de gaze naturale catre Republica Moldova cu aproximativ 30-, a declarat directorul companiei de gaze Moldovagaz, Vadim Ceban, transmite Reuters. Cu o zi mai devreme, vicepremierul Andrei Spinu a declarat ca Gazprom a avertizat Republica Moldova cu privire…

- Gazprom a avertizat ca poate rezilia in orice moment contractul cu Moldovagaz, „intrucat Moldova in mod regulat il incalca și nu a prezentat un acord privind stingerea datoriilor istorice”. Anunțul a fost facut in aceasta dupa amiaza.

- Gazprom ar fi limitat livrarile catre Moldovagaz, pentru luna octombrie, din cauza une probleme tehnice. Așa a explicat gigantul rus decizia de a reduce livrarile pentru Republica Moldova. Declarația a fos facuta de ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, intr-o conferința de presa, transmite Noi.md.…

- Gazprom limiteaza livrarile de gaz in Republica Moldova cu 30% pentru luna octombrie, a anuntat noaptea trecuta ministrul moldovean al infrastructurii si dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Intr-un mesaj postat pe canalul sau de Telegram, ministrul a anuntat ca Moldovagaz a primit confirmarea partiala…

- Republica Moldova va avea gaze naturale din 1 octombrie, intrucat contractul cu Gazprom a fost semnat pentru 5 ani și concernul rus nu a notificat in vreun fel MoldovaGaz despre eventuale schimbari. „De maine activam, la fel ca și acum, in baza contractului, care este in vigoare. Exista volumele confirmate…

- Republica Moldova este pregatita sa faca o plata catre Gazprom pentru livrarile de gaz pentru aceasta luna, pentru a reduce temerile potrivit carora concernul rus ar putea reduce sau taia livrarile de la 1 octombrie, a anuntat luni vicepremierul moldovean Andrei Spinu, transmite Reuters, conform…

- Republica Moldova este pregatita sa faca o plata catre Gazprom pentru livrarile de gaz pentru aceasta luna, pentru a reduce temerile potrivit carora concernul rus ar putea reduce sau taia livrarile de la 1 octombrie, a anuntat, luni, vicepremierul moldovean Andrei Spinu, transmite Reuters. ”In urmatoarele…

