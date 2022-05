Stiri pe aceeasi tema

- Rusia anunța ca oprește livrarile de gaze naturale pentru alte doua companii europene - Orsted, care asigura livrari de gaze spre Danemarca și Shell, care furnizeaza o parte din volumul importat de Germania, relateaza Reuters.

- Gazprom va intrerupe de la 1 iunie livrarile de gaze naturale catre Orsted (Danemarca) si Shell Energy, care furnizeaza o parte din gaze Germaniei, deoarece nu au platit in ruble pentru gazele livrate in aprilie, a anuntat marti compania rusa, conform Agerpres.

- Rusia a caștigat 66 de miliarde de dolari din exportul de combustibili fosili in cele doua luni de la invazia sa in Ucraina, deoarece a profitat de creșterea prețurilor marfurilor, in ciuda faptului ca s-a confruntat cu sancțiuni dure, potrivit unui studiu realizat de un grup de cercetare independent.…

- Aprovizionarea cu gaz prin conducta principala de gaz "Sila Sibiri" din Rusia in China se va opri in perioada 29 martie-4 aprilie in legatura cu desfașurarea lucrarilor de intreținere. Despre acest lucru scrie Interfax cu referire la mesajul serviciului de presa al Gazprom. Compania a reamintit ca,…

- Ca urmare a declanșarii razboiului in Ucraina de catre Rusia, din ce in ce mai multe companii din domeniul auto, și nu numai, au decis sa opreasca livrarile catre statul est-european, precum și producția la uzinele existente din aceasta țara. Acum, pe lista poate fi adaugat și Bridgestone, compania…