Stiri pe aceeasi tema

Republica Moldova este pregatita sa faca o plata catre Gazprom pentru livrarile de gaz pentru aceasta luna, pentru a reduce temerile potrivit carora concernul rus ar putea reduce sau taia livrarile de la 1 octombrie, a anuntat luni vicepremierul moldovean Andrei Spinu, transmite Reuters

Autoritatile de la Chisinau nu au certitudinea ca furnizorul energetic rus Gazprom va respecta contractul cu Moldovagaz, in contextul in care, de la 1 octombrie, conform contractului, pretul de achizitie a gazului ar trebui sa scada semnificativ, a declarat luni presedinta Republicii Moldova, Maia…

Pana la 26 septembrie, compania rusa Gazprom inca nu a confirmat livrarea de gaze naturale pentru R. Moldova dupa 1 octombrie. In caz ca țara noastra nu va mai primi gaz rusesc, vor fi activate rezervele de 35 de milioane de metri cubi de care dispune R. Moldova, a declarat ministrul Infrastructurii

Guvernatorul regiunii Luhansk, Serhi Haiadai, a anuntat, miercuri, ca trupele ucrainene au distrus un comandament al rusilor la Svatove, oras aflat temporar sub ocupatia trupelor ruse.

In timp ce Gazprom a restrans și mai mult livrarile catre Europa vineri, Comisia Europeana a raspuns prin schițarea a doua instrumente posibile pentru a limita prețurile en-gros la gaz - dintre care unul ar viza doar Rusia, potrivit unui document obținut de EURACTIV.

Se lucreaza la modernizarea Aeroportului de la Marculești, iar in scurt timp vor fi prezentate detaliile, a anunțat Andrei Spinu, ministru al Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale in cadrul prezentarii rezultatelor unui an de guvernare.

Guvernul va analiza potențiale riscuri in cazul unor limitari sau a sistarii livrarii de gaze naturale in Moldova de catre Gazprom, in perioada sezonului de incalzire 2022-2023.

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, asigura cetațenii R. Moldova ca țara nu va ramane fara gaz.