- O companie aeriana urmeaza sa opereze din aceasta primavara curse directe de la Chișinau la Hamburg, Germanaia. Anunțul a fost facut de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. „Continua veștile bune referitor la rutele directe de pe Chisinau International Airport (RMO). Incepind…

- Republica Moldova și Marea Britanie au semnat Acordul privind serviciile aeriene, care permite tuturor companiilor avia din cele doua state sa opereze zboruri directe intre orice aeroport din țarile semnatare. Acordul a fost semnat de secretarul britanic pentru transport, Mark Harper, și ministrul Infrastructurii…

- Problema financiara de la intreprinderea Calea Ferata din Moldova (CFM) este pe termen scurt. Declarația ii aparține ministrului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Andrei Spinu susține ca actuala guvernare a majorat salariile angajaților de la CFM și a achitat restanțele intreprinderii.…

- In contextul prognozei meteorologilor de condiții meteo complicate in perioada 7-10 ianuarie a venit cu un indemn catre populație și ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, noteaza Noi.md. "Ma adresez in mod special șoferilor: meteorologii anunța Cod Portocaliu. Vremea se va…

- Aeroportul Internațional Chișinau va avea din 2024 abrevierea RMO, renunțand la abrevierea KIV, aceasta provenind de la denumirea rusa Kishinev, potrivit ministrului Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu.

- Aeroportul Internațional Chișinau va avea abrevierea RMO (Republica Moldova), din 18 ianuarie 2024, a anunțat ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, citat de publicația Deschide.md. Precedenta abreviere KIV – o prescurtare de la denumirea ruseasca Kishinev, nu va mai aparea…

- Anul acesta este cel mai potrivit pentru investițiile straine in țara noastra, susține ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu. Oficialul a declarat la TVR Moldova ca in acest an, Republica Moldova va inregistra o creștere economica, in premiera in ultimii ani, noteaza Noi.md…

- „234 de proiecte din cele 497 depuse in cadrul Programului Satul European au fost finalizate. Alte 264 sint la etapa de implementare." O declarație in acest sens a fost facuta de ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, in cadrul unei ședințe in format online cu participarea…