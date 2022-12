Stiri pe aceeasi tema

- O divizie a grupului energetic rus Gazprom a anuntat marti ca livrarile de gaze spre clienti continua via conductele paralele, dupa o explozie la o sectiune a gazoductului Urengoi-Pomari-Ujgorod.

- Romania nu este afectata de explozia de la conducta de gaz care traverseaza granita dintre Rusia si Ucraina la Sudja, potrivit datelor Transgaz. O explozie in urma careia si-au pierdut viata trei persoane s-a produs in centrul Rusiei, la un gazoduct care transporta gaz din Arctica spre Europa via Ucraina,…

- Directorul general de la grupul rus Gazprom, Alexei Miller, a declarat duminica ca planurile privind plafonarea pretului pentru exporturile de gaze naturale rusesti ar conduce la oprirea livrarilor, reiterand o amenintare similara venita de la presedintele Rusiei, Vladimir Putin, transmite Reuters.

- Grupul rus Gazprom a anuntat miercuri ca va relua exporturile de gaze naturale spre Italia, dupa ce a reusit sa solutioneze o disputa cu organismele de reglementare din Austria privind tranzitul acestora, transmite Reuters.

- Compania de stat MVM din Ungaria a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu grupul rus Gazprom pentru amanarea platilor ce vizeaza livrarile de gaze din iarna, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Livrarile de gaze rusesti prin punctul de intrare Tarvisio vor fi la zero pentru 1 octombrie, a declarat sambata Eni, cel mai mare importator de gaze rusesti din Italia, intr-un comunicat pe site-ul sau. Grupul italian a adaugat ulterior ca nu va primi niciunul dintre importurile solicitate pentru 2…