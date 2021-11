Gazoductul Yamal, ce aduce gaze din Rusia în Germania, a început să meargă invers! Un important gazoduct rusesc care alimenteaza Europa cu gaze naturale a ramas blocat ”in marșarier”, dupa ce solicitari de a transporta gaze in Germania au fost retrase brusc, arata datele de pe site-ul operatorului sau german, potrivit Reuters. Gazul rusesc nu a mai ajuns in Germania prin aceasta conducta de sambata. In schimb, gazele sunt trimise din Germania catre Polonia, intr-o inversare de flux care a facut ca prețurile de referința ale gazelor europene sa ajunga la o creștere saptamanala de 18%. Inversarea fluxului vine pe fondul creșterii prețurilor la gaze in Europa și al acuzațiilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

