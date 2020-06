“Gazoduct” cu dedicaţie şi fără documentaţie la Leţcani Cum e turcul si pistolul, zice o zicala romaneasca ce a ajuns litera de lege in PNL Iasi. Dupa acelasi model al scarbei fata de lege, patentat de drujbarul Costel Alexe, un primaras borfas din judet, a inceput sa atribuie lucrari platite din bani publici, fara documentatii suport si fara votul Consiliului Local. Stelian Turcu, primarul comunei Letcani, este jupan la el in comuna. Bugetul comunei il cheltuie dupa bunul plac si legea tot el o face, dupa posibilitatile mentale reduse pe care le detine “pe persoana fizica”, dar ajutat de un tupeu fantastic ce suplineste din lipsa materiei cenusii.… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

