Stiri pe aceeasi tema

- Un reprezentant al miscarii islamiste palestiniene Hamas a cerut organizarea vineri de proteste la nivel mondial in sprijinul Fasiei Gaza, relateaza miercuri dpa. „Facem apel la poporul nostru palestinian si la poporul natiunii arabe si islamice sa organizeze manifestatii in toate orasele (…) vinerea…

- Unul dintre principalii lideri politici ai Hamas, organizație terorista care a atacat Israelul, a vorbit, intr-un interviu pentru The New Yorker, despre strategia gruparii. Și s-a contrazis singur. Acesta a sugerat și ca acest razboi este o lecție pentru viitoarele generații de israelieni. „Vor ști…

- Presedintele american Joe Biden a vorbit cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, si a promis ca SUA nu vor condamna civilii in Fasia Gaza pentru actiunile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului.Presedintele Joe Biden a condamnat atacul brutal al organizatiei teroriste…

- Presedintele american Joe Biden a vorbit cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, si a promis ca SUA nu vor condamna civilii in Fasia Gaza pentru actiunile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat sambata triplarea ajutorului umanitar, pana la 75 de milioane de euro, pentru populatia din Fasia Gaza, informeaza Agerpres. ”Comisia Europeana va creste imediat cu 50 de milioane de euro pachetul actual de ajutor umanitar prevazut pentru…

- Gruparea islamista Hamas a negat miercuri ca "a ucis copii" si ca "a decapitat si atacat civili" in timpul ofensivei sale lansate sambata asupra Israelului, intr-un raspuns la ceea ce Hamas numeste "acuzatii inventate" ale soldatilor israelieni cu privire la masacrele comise de acesti militanti intr-un…

- In doua zile de razboi intre organizatia islamista palestiniana Hamas si Israel, bilantul este de 1.200 de morti si 4.500 de raniti, multi dintre ei civili, de ambele parti ale conflictului. Dintre acestea, peste 700 de persoane au fost ucise in Israel si peste 2.200 ranite, in timp ce in Fasia Gaza…

- Cel puțin patru civili au fost uciși in timp ce se aflau in custodia Hamas, la doar cațiva metri de locul in care militanți inarmați ii escortau in apropiere de granița cu Gaza, arata inregistrarile video obținute și geolocalizate de CNN.O inregistrare video din kibbutzul Be'eri din sudul Israelului…