Formatia Gaz Metan Medias a invins, luni, in deplasare, cu scorul de 3-1 (2-1), echipa UTA Arad, in ultimul meci al etapei a 10-a din Liga I. Pentru Gaz Metan au marcat Cardoso (’23), (’81) si Deaconu (’32), iar pentru UTA Arad a inscris Morar (’35). UTA Arad: Fl. Iacob – Bustea (Tomozei ’87), Erico Da Silva, Benga, Roumpoulakou – Oroian (Ursu ’46), N. Rosu, Al. Albu, D. Rusu – V. Morar (Buh[cianu ’87), C. Rus (Ionita ’46). Antrenor: Laszlo Balint Gaz Metan Medias: Buzbuchi – Butean, Larie, Matias de Sousa, Trif – Alceus, Da Silva Junior – Horsia (Ciocan ’71), R. Deaconu (Chamed ’71), P. Costea…