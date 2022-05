In lunile iunie și iulie, comunitatea LGBTQ+ din Europa organizeaza mai multe evenimente de celebrare a diversitații. In acest an Kiev Pride se va comasa cu Varșovia Pride și va avea loc in orașul polonez, scrie Euronews . Dupa doi ani de pandemie in care evenimentele cu mase de oameni au fost interzise, in aceasta vara revin marșurile diversitații in toata Europa. Tradițional, aceste „pride”-uri, cum mai sunt numite, aduna mii și chiar zeci de mii de susținatori ai comunitații LGBT. Euronews a facut o selecție a cinci marșuri ale diversitații din lunile iunie și iulie. Baltic Pride in Vilnius,…