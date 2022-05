Stiri pe aceeasi tema

- Razboi in Ucraina, ziua 43. Președintele rus Vladimir Putin a dat prima declarație cu privire la crimele impotriva civililor din Bucha, catalogandu-le drept ”o provocare grosolana și cinica''. Intre timp, SUA au trimis 100 de drone switchblade armatei ucr

- Discursul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, in Parlamentul Romaniei, este un semnal foarte clar ca relațiile dintre cele doua țari vor fi – in anii care vin – mult mai stranse, iar romanii din Ucraina se vor bucura de mai multe drepturi – e de parere scriitorul și gazetarul Cristian Tudor…

- LIVE VIDEO| Manifestație de solidaritate pentru victimele din Ucraina, la Alba Iulia: Cetațenii sunt așteptați cu flori pentru toți copiii uciși in acest razboi LIVE VIDEO| Manifestație de solidaritate pentru victimele din Ucraina, la Alba Iulia: Cetațenii sunt așteptați cu flori pentru toți copiii…

- Orașul Toronto redenumește zona din fața consulatului rus „Piața Ucrainei Libere.” Primarul din Toronto, John Tory, a declarat pe 20 martie ca spera ca celor care intra in consulatul rus sa li se aminteasca de „atrocitatea a ceea ce se intampla cu aceasta invazie ilegala, criminala” din Ucraina.…

- Pompierii ISU Alba aflați in Vama Siret au intampinat femeile refugiate din Ucraina cu flori, cu ocazia zilei de 8 Martie Mai mulți pompieri ai ISU Alba care sunt in aceste zile la Vama Siret pentru a asista refugiații ucrainieni fugiți din calea razboiului a vrut sa aduca o bucurie femeilor. Mai exact…

- Un comediant canadian de 29 de ani a plecat sa lupte in Ucraina. Anthony Walker e tata a trei copii, locuia in Toronto si luni seara se afla a granita polono-ucraineana, dupa ce a calatorit in jur de 8.000 de kilometri.

- Cascada Niagara a fost iluminata noaptea trecuta in culorile drapelului Ucrainei. Atracția turistica, care se intinde pe granița SUA-Canada, a fost iluminata ca o dovada de unitate sprijin a poporului ucrainean, in urma invaziei ruse, noteaza Noi.md cu referire la tv8.md. Rusia numește acțiunile sale…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat ca decizia va ”interzice oligarhilor rusi sa-si foloseasca activele financiare pe pietele noastre”. ”Putin a pornit pe o cale care vizeaza distrugerea Ucrainei. Dar ceea ce face el, de fapt, este sa distruga viitorul propriei tari”, a scris…