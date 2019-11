Gaudeamus 2019: Târgul de carte a fost vizitat în acest an de aproximativ 115.000 de persoane Organizatorii Târgului de carte Gaudeamus anunța ca au numarat aproximativ 115.000 de vizitatori la cea de-a 26-a ediție a evenimentului, arata un comunicat remis luni și citat de Mediafax.



Ediția cu numarul 26 a Târgului Gaudeamus Radio România, gazduita de Pavilionul B2 Romexpo în perioada 20-24 noiembrie, s-a încheiat duminica seara, la capatul unui adevarat maraton editorial care adauga în palmaresul de un sfert de secol al evenimentului: circa 115.000 de vizitatori, aproape 900 de lansari de carte, dezbateri și sesiuni de autografe și peste 250 de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

